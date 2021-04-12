اخبار السعوديه

السعودية | أمير الرياض يطلع على عرض لمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير الرياض يطلع على عرض لمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 4:28 مساءً, 12 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم على عرض عن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي , حيث استمع لشرح عن المحميتين وخطط الهيئة في تطويرها والأعمال الجاري تنفيذه، مثمناً سموه الجهود المبذولة لتطوير المحميات وما تجده من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة.
حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا