السعودية | “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس

المناطق - الرياض

سلّم برنامج “سكني” عدد من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمّل التسليم خلال شهر مارس الماضي 9 مشاريع في 6 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن التسليم شمّل مشروع إسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروعي إسكان الأحساء وإسكان حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفي منطقة القصيم تم تسليم عدد من الوحدات في مشروعي “إسكان المذنب وعيون الجواء، و”إسكان الضاحية” في منطقة جازان، ومشروع إسكان حائل بمنطقة حائل، وفي منطقة الجوف مشروع “إسكان سكاكا2″و”إسكان القريات”.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي وفرها خلال العام الجاري 2021، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.