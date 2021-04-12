السعودية | العواد يبحث مع السفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان

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استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

وأشاد العواد خلال الاستقبال بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مستعرضًا أهم جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وأبرز الإصلاحات التي نفذتها بدعم وتوجيه من قبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد – حفظهما الله -.