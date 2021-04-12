السعودية | “السعودية للكهرباء”: انتهاء تركيب واستبدال 10 ملايين عداد ذكي في وقت قياسي

المناطق - الرياض

أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الشركة أن مشروع “العدادات الذكية” تم في وقت قياسي لم يتجاوز 14 شهراً، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” فهد بن حسين السديري، إنه بتركيب العداد رقم 10 ملايين، أكملنا عمليات تركيب واستبدال العدادات الذكية، مشيراً إلى أن المشترك سيلمس الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجياً.

وأعرب السديري، عن سعادة الشركة بإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي شهدتها المملكة والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن المشروع، يلبي طموحات “السعودية للكهرباء” لخدمة مشتركيها، مشيراً إلى أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية المختلفة، ومتوافقة مع أفضل المواصفات الفنية والمعايير المحلية والعالمية.

وأكد أن العدادات الذكية، تمثل مشروع الشركة الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنه المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة إلى مستقبل زاهر.

الجدير بالذكر، أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعه محلياً، وتمثل 40% من إجمالي عدادات المشروع، كما أن جميع العدادات تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات القياسية وفق الإجراءات المتبعة للبرنامج الوطني للمعايرة القانونية “تقييس”.