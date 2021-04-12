شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: ضرورة العمل على تطوير المخرجات لتواكب سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم ، الاثنين ، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ويرافقه المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد الذي تم تكليفه مؤخراً مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمحافظ وقدم التهنئة للمهندس العبد الواحد على هذه الثقة سائلاً الله تعالى أن يوفقه في مهام عمله الجديد

واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من مبادرات وبرامج المؤسسة في المنطقة، وأكد على أهمية العمل على تطوير المخرجات، لتواكب تطلعات سوق العمل، وأن تكون هذه المخرجات قادرة على صناعة التحول المنشود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع التصور المستقبلي والتوجه الاستراتيجي لمخرجات المؤسسات، مع ضرورة مواءمة المخرجات مع احتياج كل منطقة.