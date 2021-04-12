شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : استمرار العملية التعليمية في ظروف الجائحة " إنجاز " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، نائب أمير المنطقة الشرقية بما تم تحقيقه من منجزات لوزارة التعليم واستمرار العملية التعليمية في ظروف جائحة كورونا

داعياً بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية في هذه الأيام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم (الاثنين)، نائب وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.

من جهته قدم شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حسن استقباله ومتابعته للعملية التعليمية بالمنطقة.