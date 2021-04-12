شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : العلاقات بين المملكة والإمارات أخوية وقوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان المعين حديثاً.

ونوه سموه بالعلاقات التي تربط المملكة بشقيقتها الإمارات في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها.

وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

من جهته قدم الشيخ نهيان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الذي تشهده المنطقة الشرقية بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في شتى المجالات.