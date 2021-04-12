شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الصيانة الدورية للحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة بمتابعة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.