شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 842 إصابة جديدة وتعافي 706 حالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا

أكدت وزارة الصحة , ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (842) حالة مؤكدة وتعافي (706) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8485) حالة منها (950) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (399277) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (384027) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6765) حالة , وتم إجراء (59793) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).