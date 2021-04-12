شكرا لقرائتكم خبر عن المغردون يشيدون بقرار الملك .. «#صلاة_التروايح» يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المغردون بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات ، وأكدوا عبر تعليقاتهم بهاتشاق "#صلاة_التروايح" أن القرار يهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المغردون على حرص القيادة في استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير جميع السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية .

و أشادوا بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

كما عبر مغردون عن حنينهم واشتياقهم لإداء صلاة التروايح في المساجد ، وقال أحد المغردين «يارب لاتحرمنا لذة رمضان وسماع الأذان وصلاة التراويح وتجمع الأحبة» فيما عبر الأخر «أهلاً بالشعور الذي لا يمل، بأيام معدودات يملؤها السلام والإيمان»