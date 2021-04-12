شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. اختبار «الإنذار المبكر» على الهواتف المتنقلة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في المطقة الشرقية، اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، بأن الرسائل والتنبيهات التي ظهرت على شاشات أجهزة الهواتف الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

يذكر ان المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اطلقت اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي يوم السبت في منطقة الرياض ويوم الاحد في منطقة مكة المكرمة.. قبل تجربتها اليوم في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية «الدمام، الخبر، الظهران، الأحساء، القطيف، حفر الباطن، الجبيل، الخفجي، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا».