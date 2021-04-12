شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز لوكالة التعمير وبلدية الخبر والأمن السيبراني بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توسيع فروع الجائزة لتشمل الموظف المميز

رعى المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، على مسرح الأمانة، الحفل الختامي لجائزة الأمين للتميز في دورتها الأولى وتكريم الوحدات الإدارية الفائزة بالجائزة.

وقد فازت وكالة التعمير والمشاريع بفئة الوكالات، بينما فازت بلدية محافظة الخبر بجائزة بلديات الحاضرة وفاز ت إدارة الأمن السيبراني بجائزة الإدارات العامة.

ووجه أمين الشرقية م. فهد الجبير في كلمته بالحفل إدارة الجائزة بالعمل على التغذية الراجعة لكل وحدة إدارية إضافة إلى توسيع فروع الجائزة لتشمل الموظف المميز بحيث يتمكن جميع منسوبي الأمانة بالمشاركة وإعداد اللوائح والأنظمة والإجراءات والمعايير لتحقيق هذا الهدف.

وقال نحتفل اليوم بتكريم الفائزين من الوحدات الإدارية من الوكالات وإدارات العموم والبلديات بالجائزة، والتي تسعى إلى رفع مستوى الأداء وتطبيق معايير الجودة وأنظمتها في كل الوحدات الإدارية وتكوين سياسات وإجراءات عمل وفق المعايير المعتمدة بالجودة والتميز المؤسسي.

وأضاف المهندس فهد الجبير بأن الجائزة ليست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسيلة من وسائل نشر ثقافة التحفيز لتحقيق أهداف الأمانة كما تهدف الى تغيير كبير في بيئة العمل والذي بطبيعة الحال سيؤثر بشكل كبير على مخرجات العمل ويرفع مستوى الأداء ويحقق رضا المستفيدين.

وفي ختام كلمته قدم التهنئة للفائزين بهذه الجائزة والتي تعد مؤشراً لحسن الإدارة والتنظيم متمنيا التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في الدورات القادمة.

من جهته قال مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي بن سعيد القرني، بأنه تم من خلال الجائزة إعداد معايير محددة وواضحة المعالم من خلال التعاون مع معهد الإدارة العامة كبيت خبرة في هذا المجال مع استقطاب لجنة تحكيم وتقييم مستقلة من خارج أمانة المنطقة الشرقية لضمان الحيادية والاستقلالية.

وقال إن الإدارة المشرفة على تنظيم الجائزة ستقوم بتطبيق منهجية التغذية الراجعة والعمل على توضيح فرص لتحسين لكل وحدة إدارية شاركت بالجائزة وتقديم مسوغات الاستبعاد وتوفير مزيد من التدريب على منهجية الجائزة بحيث تكون لها الفرصة في الدورة القادمة بشكل أفضل وتقدم مستوى منافس.

وبدأ الحفل الذي حضره الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء البلديات بعرض فلم يحكي مسيرة الجائزة ويوثق مراحل العمل، وفي الختام سلم معالي الأمين الجوائز للجهات الفائزة وكرم لجان التحكيم والعاملين على الجائزة.