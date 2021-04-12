إغلاق 18 مسجداً بسبب إصابات كورونا وإعادة فتح 16 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً 570 مسجداً تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان 1442هـ، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربع مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجدين في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

فتح 16 مسجداً:

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجدا، خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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