الحالات الحرجة ترتفع إلى 950 والرياض تسجل 365 إصابة جديدة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (706) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (384,027) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8485) حالة من بينها (950) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

بذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (399277) حالة، توفي منهم (6765) حالة.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (842) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 365، مكة المكرمة 150، المنطقة الشرقية 147، منطقة عسير 34 حالة.



شارك الخبر