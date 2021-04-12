استياء من ارتفاع أسعار الأغنام بسوقي المواشي بأحد رفيدة وخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

حالة من الاستياء انتابت المتسوقين بسوقي المواشي في أحد رفيدة وخميس مشيط بسبب ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان.

ووثقت “متابعات الخليج 365“، الإقبال الكبير من المتسوقين لشراء المواشي واحتياجات شهر رمضان المبارك.

آراء المتسوقين بسوق المواشي

وتحدث بعض المتسوقين في سوقي المواشي بأحد رفيدة وخميس مشيط ومن بينهم متابعات الخليج 365 أحمد القحطاني حيث قال إنه أثناء تسوقه سوق المواشي بخميس مشيط لاحظ استغلالًا قبل شهر رمضان المبارك برفع أسعار الأغنام من قبل الباعة سواءً كان الباعة سعوديين أو أجانب.

وتمنى القحطاني أن يكون هناك مراعاة من قبل هؤلاء الباعة في مثل هذه الظروف وعدم استغلالهم لهذه المواسم برفع الأسعار على المواطنين والمقيمين وذوي الدخل المحدود.

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