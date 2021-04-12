صيانة دورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة بمتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقت قياسي:

وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

أحدث التقنيات:

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

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