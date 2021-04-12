الشيخ السليمان: لا يجوز التشكيك في مواقيت العبادات والصوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى أنه لا يجوز التشكيك في مواقيت العبادات والصوم.

صوم الجماعة:

وقال السليمان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء على موقع تويتر، إن النبي صلى الله على وسلم أوضح ذلك الأمر بشكل جلي حيث قال “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، ولهذا إذا صامت الأمة فهو الصوم الصحيح وهو ما عليه الصيام وما وجه به النبي.

يوم عرفة:

وتابع أن الأمر نفسه بالنسبة إلى يوم عرفة لأنه أجمع على ذلك المسلمون ولا حرج في ذلك والمقصود أن الله يعلم بهذا اليوم وبما شرعه لعباده وقد بينه النبي في حديثه الكريم، ولهذا لا يجوز المسلم أن يشكك في دخول الشهر أو خروجه وعليه أن يكون مع الجماعة وأن لا يشذ.



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