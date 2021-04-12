الأمن العام يذكر: ألف ريال غرامة محاولة دخول الحرم المكي بدون تصريح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعاد الأمن العام التذكير بقيمة الغرامة المالية لمن يحاول دخول المسجد الحرام بدون تصريح.

ألف ريال:

وأوضح الأمن العام عبر إنفوجرافيك على موقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه يتم مخالفة من يضبط قادماً للصلاة بالحرم المكي الشريف دون تصريح بغرامة مالية قدرها ألف ريال حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه يتم التثبت من التصاريح الرقمية لأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام من خلال تطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، قد أعلنت إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

فئات المحصنين:

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).



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