إيرادات الخدمات المالية لـ إكسترا بالربع الأول تقارب كل إيرادات 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى 3 عوامل رئيسية، هي الزيادة في المبيعات وتخفيض المصاريف والزيادة في هامش الربح.

خفض التكاليف:

وأوضح في مقابلة مع “العربية” أنه في العام الماضي الذي شهد بداية جائحة كورونا، عملت الشركة على تشكيل فريق أوكلت إليه مهمة خفض التكاليف بصفة دائمة مستقبلاً، حيث قامت الشركة بإعادة الهيكلة التنظيمية وتخفيض مصاريف السفر وإعادة التفاوض حول الإيجارات، مما ساعد على تقليص المصاريف.

وكانت الشركة أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”إكسترا” أن تشهد السوق خلال العام الجاري نوعاً من الاستقرار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أحداثاً غير متكررة بسبب الجائحة.

رفع الحصة السوقية:

وأضاف أن تركيز الشركة ينصب على رفع الحصة السوقية بصفة مستمرة، حيث تمكنت “إكسترا” خلال الربع الأول 2021 من زيادة حصتها السوقية بحوالي 13%.

وقال: “تمكنا من رفع الحصة السوقية مع المحافظة على هامش الربح في ذات الوقت”.

وتابع: “نقدم حلولاً متكاملة للعملاء من ناحية البضاعة وضمان أفضل الأسعار وتوفير خدمة التوصيل، كما نتواجد في 24 مدينة وهذا ما يجعلنا منفردين، ويمنحنا القدرة على زيادة الحصة السوقية”.

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