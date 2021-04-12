الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

ارتفاع سعر خام برنت في التعاملات الآجلة

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”، ارتفاعاً ملحوظًا للعقود الآجلة، كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم الاثنين. بمقدار 0.22 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.35% ليصل إلى 63.17 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.17 دولار أمريكي، أو بنسبة 0.29% إلى 59.49 دولار للبرميل.



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