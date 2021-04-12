غداً.. 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-نجران

يبدأ غداً الثلاثاء أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 هـ إلكترونياً، فيما يؤدي طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضورياً وسط تنظيم واستعدادات مكثفة تُطبق من خلالها الجامعة الاحترازات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ضمان سير الاختبارات :

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة هيأت خدماتها التقنية لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه؛ لتجنب أي عوائق، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الفصول الماضية وأثبتت جودة الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة كثفت متابعتها مع عمداء الكليات والاطلاع المستمر على خطط الكليات؛ لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

تقديم البرامج التدريبية :

وأضاف الدكتور السبيعي بأن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد حرصت على تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال تقديم البرامج التدريبية؛ لتعزيز المهارات الإلكترونية التي تضمن تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، منوهاً إلى برنامج ” تعزيز” التدريبي على أداء الاختبارات الإلكترونية الذي قدمته العمادة واشتمل على 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب واستفاد منها أكثر من 650 مستفيدًا.

وأكد رئيس الجامعة على مضاعفة جهود الجامعة في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل والقاعات الدراسية لطلاب المواد التطبيقية، حيث يشترط على الطلاب تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة ” توكلنا- تباعد- صحتي- تطمن” مع إجراء الجامعة لعمليات الفرز البصري وتحقيق التباعد الجسدي داخل المعامل ولبس الكمامة.