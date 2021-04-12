الفيدرالي الأمريكي قلق من وقوع هجوم إلكتروني واسع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- متابعة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه قلق من خطر وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق، أكثر من قلقه من إمكان حصول أزمة مالية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت عام 2008.

وتابع في حوار لبرنامج 60 minutes على CBS News قائلًا: مخاطر حدوث أزمة شبيهة بأزمة عام 2008 مع حاجة الحكومات إلى إنقاذ البنوك هي مخاطر منخفضة جدًا جدًا، مردفًا: العالم يتغير ويتطور، وكذلك المخاطر.

الخطر الإلكتروني هو المهيمن الآن

وأكمل: أقول إن الخطر الذي نراقبه أكثر هو الخطر الإلكتروني، موضحًا: هذا مصدر قلق تتشاركه كثير من الحكومات والشركات الخاصة الكبيرة، والمالية منها تحديدًا.

سيناريوهات مختلفة

وأكد على أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس أنواعًا مختلفة من السيناريوهات، مردفًا: هناك سيناريوهات لا يمكن خلالها لنظام المدفوعات أن يعمل ولا يمكن تسديد المدفوعات، وهناك سيناريوهات تفقد فيها مؤسسة مالية كبيرة القدرة على تتبع المدفوعات التي تقوم بها، وأشياء من هذا القبيل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس احتمال توقف جزء صغير أو حتى جزء كبير من النظام المالي، حيث أوضح رئيسه قائلًا: لذا نخصص الكثير من الوقت والطاقة والمال لحماية أنفسنا من ذلك، لافتًا إلى أن هناك هجمات إلكترونية تطال مؤسسات كبيرة كل يوم، بحسب وكالة فرانس برس.



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