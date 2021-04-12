اخبار السعوديه

الصحة تطلق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الصحة تطلق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

الصحة تطلق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

الصحة تطلق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح “كوفيد-19″، لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر “حاليًا” لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التطعيم يتم بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا