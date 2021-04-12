الصحة تطلق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا “كوفيد-19″، لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر “حاليًا” لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار.

وأوضحت وزارة الصحة، أن التطعيم يتم بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.



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