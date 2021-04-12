شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 18 مسجدا في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الاثنين) 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً 570 مسجداً تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت إلى أنه تمت إعادة فتح 16 مسجدا، 5 مساجد بمنطقة عسير، و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و3 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.