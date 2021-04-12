شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على مواطن يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته مواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.