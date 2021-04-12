شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تنفذ 200 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22138 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع العاشر، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فايروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 10 أسابيع 212088 جولة رقابية، لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم (الاثنين) لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع العاشر، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة. فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ بها في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1623 مسجداً بمناطق المملكة، وتمت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.