شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: يمكن حجز تصريح لكافة صلوات اليوم في الحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أظهر تطبيق «اعتمرنا» أنه لا يمكن للمستفيد إصدار أكثر من تصريح واحد للعمرة في الوقت نفسه، فمع وجود تصريح ساري المفعول للمستفيد وعند رغبته بإصدار تصريح آخر تظهر رسالة تفيد بأنه وصل للحد الأقصى من التصاريح الفعالة.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

كما أظهر التطبيق أنه بإمكان من حصل على تصريح العمرة، إصدار تصريح آخر لأداء جميع الصلوات في الحرم المكي، في حين أكدت وزارة الحج والعمرة أن تصريح أداء صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك يشمل أداء صلاة التراويح.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حساب خدمة المستفيدين في «تويتر» أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح لصلوات اليوم كلها في الحرم المكي، في حين لا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، بل إنه بعد انتهاء صلاحية التصاريح السارية يمكن حجز التصاريح ليوم آخر.