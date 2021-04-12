شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نقف دائما بجانب السعودية.. الهجمات الحوثية إرهاب وتصعيد خطير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين)، إطلاق مليشيات الحوثي طائرات دون طيار «مفخخة» وصاروخين باليستيين باتجاه جازان وخميس مشيط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز موقف الأردن الدائم، إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الممنهجة والمتكررة في تصعيد خطير يستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد السفير الفايز على وقوف الأردن الدائم إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد السفير الفايز بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية.