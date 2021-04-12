شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: ‏جل أيام شهر رمضان تدخل في حيز موسم الذرعان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنه خلال أيام يدخل علينا موسم "الأذرعة" والذي يسميه العامة "الذرعان" وهو عتبة الدخول إلى حرارة الأجواء والعرب عندهم صيف وقيظ.

وقال "الزعاق"، في مقطع فيديو نشرته "العربية"، أن الصيف بداية الحر والقيظ شدة الحر، لافتًا إلى أن التسعين يومًا القادمة سترتفع فيها درجات الحرارة بالتدريج تباعًا وتستقر على الدرجات الأحر وحين ذاك تبدأ دول الخليج والعالم العربي كله في منافسة العالم على الدرجات الأحر.

وأكد "الزعاق" أنه تستمر هذه المنافسة لمدة شهر ثم تبدأ درجات الحرارة بالهدوء وهذا لا يكون إلا في أواخر شهر سبتمبر ونهاية شهر محرم غرة السنة الهجرية القادمة، مشيراً إلى أن الأذرعة اثنين، واحد يغرف من حوض الربيع الحار، والآخر يغرف من حوض الصيف المعتدل، فالصيف بداية وشدة ونهاية وعدد أيام الأذرعة 26 يومًا بمعنى أن جل أيام شهر رمضان تعيش فيه.