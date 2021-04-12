شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يوافق على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

وبحسب التعديل سيكون المستحقون عن صاحب المعاش هم " الزوج، الزوجة، الأم والأب والأبن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش".

كما سيكون المستحقون هم " الأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت"، حيث يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.

ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.