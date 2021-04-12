شكرا لمتابعة خبر عن شجاعة مبتعث تنقذ جاره الأسترالي من حريق اندلع بمنزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى):

في مشهد بطولي، تمكن المبتعث في استراليا "نوح الحربي" من انتشال وإنقاذ جاره الأسترالي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً بعد حريق كبير اندلع في منزله.

وقد تعرض المبتعث نوح الحربي لإصابة خلال عملية الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى وتلقى علاجه .

ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية.