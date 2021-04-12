شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لحالة «محصّن جرعة أولى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد تطبيق «توكلنا» المدة الزمنية التي تظهر فيها الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» و«محصّن متعافي» في التطبيق.

ويأني ذلك لمن تلقو التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.

وذكر «توكلنا» أن الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» تظهر باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى.

وأشار إلى أن هذه الحالة تستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.