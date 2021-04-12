شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أخذ لقاح كورونا لا يمنعه صيام رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور سميح غزال استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، أن أخذ لقاح فيروس كورونا لا يمنعه صيام شهر رمضان ولا يؤثر على صحة الصائم.

وقال استشاري الأمراض المعدية، خلال مداخلته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن عدد ساعات الصوم لا يتعدى 11 ساعة في اليوم والجسم قادر يمارس حياته بشكل طبيعي في العمل وفي الجهد.

وأوضح الدكتور سميح غزال: "إحنا بس اللي متعودين إنه لما يكون فيه صيام ننام، لكن لا على الإطلاق الصائم لا يفرق في قدراته وإمكانياته عن غير الصائم، والتطعيم لا يؤثر على الصيام ولا يحتاج قوة عضلات".