شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح خطوات تنفيذ خدمة تواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات ‏أن خدمة "تواصل" والمتاحة في منصة ⁧‎أبشر⁩ تمكن جميع المستفيدين من خدمات ⁧‎الجوازات⁩ من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضحت الجوازات خطوات تنفيذ الخدمة وهي تسجيل دخول من الحساب على أبشر ، واختيار خدمات الموجودة أسفل قائمة خدماتي، والنقر على خيار الجوازات، ثم اختيار خدمة تواصل، واختيار طلب جديد، ثم اختيار تقديم طلب.