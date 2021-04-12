شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن العام" يحذر من محاولة دخول الحرم بدون تصريح ويوضح الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر الأمن العام تحذيرا شديد اللهجة اليوم الاثنين، لكل من يحال دخول الحرم المكي الشريف بدون الحصول على تصريح.

وقال الأمن العام أن كل من يحاول دخول الحرم المكي بدون تصريح سيعاقب بغرامة مالية قدرها 1000 ريال، وذلك حتى إعلان انتهاء الجائحة.

وأشار الأمن العام إلى أنه سيتم التثبت من التصاريح الرقمية الصادرة عبر تطبيق " توكلنا" لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.