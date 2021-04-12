شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ تجربة منصة الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيتم اليوم الإثنين، في المنطقة الشرقية، وفي تمام الساعة 2 بعد الظهر، تنفيذ الاختبار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وذكرت المديرية نه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بالمنطقة الشرقية اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وأضافت اأن التجربة تتم من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مطالبًا بعدم القلق فالرسائل التي سيتم تلقيها من أجل تجربة المنصة، ولا يتطلب من المواطن أو المقيم اتخاذ أي أجراء.