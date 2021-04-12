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"حساب المواطن" : خطوات حل مشكلة "تكرار الدخل" في بيانات المُستفيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج "حساب المواطن"، اليوم الاثنين، خطوات حل مشكلة "تكرار الدخل" التي قد تحدث في بيانات المُستفيدين.

وذكر حساب المواطن أنه في حال تم تكرار الدخل لدى المُستفيد يلزمه حذف الدخل المُكرر عن طريقة أيقونة تفاصيل الطلب، ومن ثم الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى "الإجراءات" يسار الصفحة، وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ".

وجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى أهمية تعديل الدخل بعد تكراره في البيانات، وكيفية إجراء ذلك.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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