شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" : خطوات حل مشكلة "تكرار الدخل" في بيانات المُستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج "حساب المواطن"، اليوم الاثنين، خطوات حل مشكلة "تكرار الدخل" التي قد تحدث في بيانات المُستفيدين.

وذكر حساب المواطن أنه في حال تم تكرار الدخل لدى المُستفيد يلزمه حذف الدخل المُكرر عن طريقة أيقونة تفاصيل الطلب، ومن ثم الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى "الإجراءات" يسار الصفحة، وحذف الدخل ثم الضغط على "حفظ".

وجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى أهمية تعديل الدخل بعد تكراره في البيانات، وكيفية إجراء ذلك.