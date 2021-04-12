شكرا لمتابعة خبر عن آلية إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية في جامعة الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت جامعة الملك سعود أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا أن الاختبارات في التعليم الجامعي في الأصل تكون عن بعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان لأهمية تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة.