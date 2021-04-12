شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، مجددًا طريقة وخطوات الإفصاح عن الدخل وأهمية تعديل بيانات المستفيدين وفق المستجدات التي تطرأ على حالتهم، وذلك ردًّا على استفسار شخص نزل اسمه في التأمينات الاجتماعية.

وأكد حساب المواطن إنه يجب القيام بالخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى الحساب، الانتقال إلى تفاصيل الطلب ثم اختيار الإفصاح عن الدخل، تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة)، حذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

وأشار البرنامج إلى أنه سوف يتم دراسة بيانات المستفيد واستحقاقه مرة أخرى، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم.