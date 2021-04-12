شكرا لمتابعة خبر عن بكل التجهيزات.. نور مكة يعلن استعداده لاستقبال موسم العمرة رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أعلن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عن تأهبه واستعداده بكل التجهيزات اللازمة، وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم العمرة لعام 1442هـ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا - ١٩) من مقام وزارة الصحة ..

حيث حرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن، كما أن المستشفى يسعى جاهدًا لبذل المزيد من الجهود مع دخول شهر رمضان المبارك .

وتعمل جميع الأقسام الطبية بالمستشفى وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لايؤثر على جودة العمل حيث تعمل بواقع ٢٤ ساعة في تقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة واتقان عالي.

ويتم استمرار العمل في العيادات الخارجية بالمستشفى لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا بالإضافة إلى استمرار بنك الدم في استقبال المتبرعين من الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحًا .

حيث أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي د.وائل الميمني قائلًا أن المستشفى على أتم الاستعداد لخدمة المعتمرين بييت الله الحرام لهذا العام، حيث تم تجهيز المستشفى وتأهبها على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبية المتميزة، لافتًا إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص،

كون المستشفى يعد صرحًا طبيًا مهمًا لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار البلد الأمين، في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات التخصصية للمعتمرين .