شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية الميدانية على كافة المنشآت التجارية، وذلك بالتزامن مع قرب خطتها لشهر رمضان المبارك، فيما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس "كورونا "، ورفع درجة الامتثال.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: إن الأمانة ضاعفت أعداد الفرق الرقابية وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن الأمانة قامت أيضا بوضع خطة اعلامية توعوية تثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين تتضمن كافة البرتوكولات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة للوقاية من فايروس "كورونا " والتي تتضمن لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية المتضمنة مخالفة أي منشاة غير متقيدة بالإجراءات الاحترازية، وعلى جميع الادارات المختصة بتكثيف الجانب الرقابي وتوعية كافة المنشآت والافراد بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "

مشيرا الى أن الأمانة تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والتي كان آخرها تدشين برنامج "ممتثل "، لتعزيز الجانب الرقابي ولمساندة جهود الرقابة البلدية والتوعية بأهمية الامتثال بالإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الأمانة خصصت خلال الفترة الماضية فرق رقابية للقيام بجولات رقابية بالتعاون مع الجهات المشتركة، على المجمعات التجارية والأسوق ومنافذ البيع، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، للتأكد من التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية، لافتا الى أن الفرق الميدانية تقوم بعمل جولات رقابية مشتركة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، وذلك لضمان التزام كافة المنشآت والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة تعاون والتزام الجميع بالإجراءات والتعليمات المذكورة حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

وأكد أن الأمانة وكافة الإدارات المعنية والبلديات تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبث الرسائل الإرشادية والتثقيفية، في وسائل الاعلام، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطط الرقابة الصحية المكثفة، بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف بأن الأمانة أغلقت أمس الأحد 11/ابريل/2021، 17 مُنشأة تجارية مخالفة، وذلك من خلال الجولات المكثفة والتي بلغت 1434 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 47 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا الصفيان الجميع الى ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والابلاغ عن أي منشاة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا "من خلال مركز٩٤٠ أو عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.