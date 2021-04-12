تدشين خدمة تقديم طلبات الكهرباء للمنازل دون صكوك في أبها وخميس مشيط

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، عن تدشين خدمة التقديم على طلبات الكهرباء للمنازل التي بدون صكوك في مدينتي أبها وخميس مشيط.

وذكرت أمانة عسير- عبر تويتر- أنه يمكن التقديم على الخدمة عبر الرابط الإلكتروني التالي:

من جهة أخرى، أوضحت أمانة عسير، أنه ضمن مبادرات الأمانة وبلدياتها، سوف يشارك ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة خلال شهر رمضان، في متابعة الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمقاهي والأماكن العامة، حفاظًا على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وصحي.

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