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أمانة الرياض: تمديد أوقات عمل المحلات بالمولات لـ24 ساعة في رمضان والعيد

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الرياض - محمد عبدالله - إيقاف البوفيهات بالفنادق والمطاعم

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تمديد أوقات العمل للمحلات بالمولات التجارية للعمل خلال الـ24 ساعة في فترة شهر رمضان وعيد الفطر.

وذكرت أمانة الرياض- عبر تويتر- أبرز الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان وتشمل التالي:

ـ تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابة الميدانية.

ـ إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ـ تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ـ تحديد  منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وإغلاق الحدائق الصغيرة.

ـ تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.

ـ إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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