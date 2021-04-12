أمانة الرياض: تمديد أوقات عمل المحلات بالمولات لـ24 ساعة في رمضان والعيد

الرياض - محمد عبدالله - إيقاف البوفيهات بالفنادق والمطاعم
أعلنت أمانة منطقة الرياض، تمديد أوقات العمل للمحلات بالمولات التجارية للعمل خلال الـ24 ساعة في فترة شهر رمضان وعيد الفطر.
وذكرت أمانة الرياض- عبر تويتر- أبرز الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان وتشمل التالي:
ـ تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابة الميدانية.
ـ إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
ـ تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
ـ تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وإغلاق الحدائق الصغيرة.
ـ تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.
ـ إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.
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