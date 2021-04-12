أمانة الرياض: تمديد أوقات عمل المحلات بالمولات لـ24 ساعة في رمضان والعيد

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تمديد أوقات العمل للمحلات بالمولات التجارية للعمل خلال الـ24 ساعة في فترة شهر رمضان وعيد الفطر.

وذكرت أمانة الرياض- عبر تويتر- أبرز الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان وتشمل التالي:

ـ تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابة الميدانية.

ـ إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ـ تمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ـ تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وإغلاق الحدائق الصغيرة.

ـ تجهيز الطلبات مسبقًا أو من الحجز المسبق، والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.

ـ إيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق.

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