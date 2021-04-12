في الـ2 مساء... تجربة منصة الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية

أوضحت مديرية الدفاع المدني، أنه سيتم اليوم الإثنين، في المنطقة الشرقية، وفي تمام الساعة 2 بعد الظهر، تنفيذ الاختبار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وذكرت المديرية-عبر تويتر- أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بالمنطقة الشرقية اليوم الإثنين، مؤكدة أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن التجربة تتم من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مطالبًا بعدم القلق فالرسائل التي سيتم تلقيها من أجل تجربة المنصة، ولا يتطلب من المواطن أو المقيم اتخاذ أي أجراء.

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