اخبار السعوديه

خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل خلال فترة الصيف

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تصل إلى مكة المكرمة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، صيفًا رطبًا على جنوب ، وهطول أمطار أعلى من المعدل.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن المؤشرات تتوقع أن تكون فترة الصيف المقبل رطبًا جدًا على جنوب غرب المملكة، يشمل بشكل خاص منطقة جازان، وتتوسع على مناطق نجران وعسير والباحة وصولًا إلى مكة المكرمة.

وأضاف الحربي، أن ذلك يدل على هطول أمطار أعلى من المعدل، تشمل سواحل جازان وعسير والباحة وسواحل مكة الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

كراني: كتلة ساخنة تتعرض لها البلاد الأربعاء.. وارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا