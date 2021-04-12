خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل خلال فترة الصيف

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، صيفًا رطبًا على جنوب السعودية، وهطول أمطار أعلى من المعدل.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن المؤشرات تتوقع أن تكون فترة الصيف المقبل رطبًا جدًا على جنوب غرب المملكة، يشمل بشكل خاص منطقة جازان، وتتوسع على مناطق نجران وعسير والباحة وصولًا إلى مكة المكرمة.

وأضاف الحربي، أن ذلك يدل على هطول أمطار أعلى من المعدل، تشمل سواحل جازان وعسير والباحة وسواحل مكة الجنوبية.

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