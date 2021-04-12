الحصيني: رؤية هلال رمضان «متوقعة بصعوبة»

أوضح خبير الأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أن رؤية هلال رمضان مساء اليوم الإثنين «متوقعة بصعوبة»، مشيرًا إلى وجود غبار وغيوم في الأجواء لكنها أقل من أمس الأحد.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع أن تكون الأجواء اليوم الإثنين أفضل من أمس الأحد، ورغم صعوبة ترائي هلال شهر رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.

وأضاف أن هناك احتمالًا لبعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن تكون أقل من الأيام الماضية.

وأشار خبير الأرصاد، إلى أن رؤية هلال رمضان اليوم الإثنين، متوقعة بصعوبة.

وكان الحصيني ذكر في 6 أبريل، أن الحسابات الفلكية تتوقع شعبان كاملًا، وأن يبدأ رمضان يوم الثلاثاء (13 أبريل)، كما أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام كاملًا.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أمس الأحد، عدم ورود ما يفيد برؤية هلال شهر رمضان.

