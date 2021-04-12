السفارة السعودية في الكويت تعلن مواعيد الدوام خلال رمضان

أعلنت سفارة السعودية في الكويت، مواعيد العمل خلال أيام شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ أول أيامه غدًا الثلاثاء.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تهنئ المواطنين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وتفيد بأن الدوام في الشهر الفضيل سيكون من الساعة ١٠ صباحًا إلى ٢ بعد الظهر.

من جهة أخرى، أوضحت السفارة، أنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة «الدورة الثالثة»، وللمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والتي ستعقد في يناير 2022م، تعلن اللجنة المنظمة عن استمرار التسجيل في المسابقة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني التالي: http://ksadr.org.sa.

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