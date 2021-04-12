الجمارك: يُمنَع استيراد أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية

أوضحت الجمارك السعودية، أنه يمنع استيراد الأدوات الجنسية أو أي سلع أخرى تتنافي مع التعاليم الإسلامية.

وذكر حساب «اسأل الجمارك»، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص أنه «يُمنع استيراد أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية»، وتابعت أن «السلع الممنوعة في حال تم استيرادها تتم مصادرتها ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها».

وقال أحد المواطنين في استفساره، هل يسمح باستيراد الأدوات الجنسية؟

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