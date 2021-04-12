السعودية | “الصحة”: إطلاق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا “كوفيد-19″، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة .

ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.