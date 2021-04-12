السعودية | الصندوق العقاري وبنك البلاد يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلن صندوق التنمية العقارية توقيعه، اليوم، اتفاقية شراكة جديدة مع بنك البلاد، وذلك لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة، جاء ذلك بحضور المشرف العام على الصندوق الأستاذ منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير العام للحلول التمويلية الأستاذ وليد النزهان، ومن جانب “بنك البلاد” نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد المكلف الأستاذ فهد الحنايا، وتعتبر هذه الاتفاقية الثانية التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان-أحد برامج رؤية2030-.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرصنا على تواجد جميع شركائنا من الجهات التمويلية في فروع الصندوق بالمملكة لتقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”، مؤكداً على استمرار الصندوق في العمل على زيادة مستوى رضى مستفيديه من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات العمل دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.

في السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، أن البنك يعد من البنوك الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لتملك المساكن لمستفيدي “سكني”.

وقال: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار مساهمة بنك البلاد بدعم القطاع العقاري بالمملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030 واستمراراً للدور المهم الذي يقوم به في تلبية رغبات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المدعُوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية، مبيناً أن بنك البلاد يولي أهمية كبيرة لخدمة جميع المستفيدين من خلال حزمة متنوعة من الحلول التمويلية لتملك المسكن المناسب.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين ستقدم الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.